Grave bimbo di 4 anni travolto da un’auto a Gardone Riviera

(Di martedì 2 aprile 2024)(Brescia), 2 aprile 2024 - Undi 4è statodamobile e portato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. Il piccolo ha un trauma cranico e una gamba ferita. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in Corso Giuseppe Zanardelli ain provincia di Brescia. Sul posto, informa l'Areu, sono intervenuti elisoccorso, automedica, ambulanza e Polizia Stradale. Al momento è ignota la dinamica dell’incidente che verrà ricostruita dagli agenti della Polstrada.

