Gratta e Vinci | il nuovo tagliando è ricco | 35milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 2 aprile 2024), il: distribuiti premi in due mesi per oltredi. Ecco il dettaglio di questo, particolare, biglietto Quello del“Forza 100 200” è unparticolare. Uno di quelli che cambia la storia di questa Lotteria istantanea. In circolazione dallo scorso mese di febbraio sia nelle varie ricevitorie ufficiali e sia online, questo biglietto mette in palio il premio del costo stesso (5) e solamente altri tre importi. Ilha distribuito soldi per oltredi(AnsaFoto) – Ilveggente.itCento ...