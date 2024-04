Granfondo del Parco dei Monti Lattari | tanti specialisti al via

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSale la tensione nella “Città della Pasta”, Gragnano dove domenica si disputerà la settima edizione delladeldei. L’organizzazione curata dall’Asd Team Over the Top sta ultimando i dettagli per la manifestazione campana, articolata su due tracciati, il lungo di 44 km per 1.800 metri completamente immersi nelRegionale, toccando i comuni di Pimonte, Agerola e Scala e quello medio di 32 km per 1.200 metri aperto anche alle E-bike. Ben 3 i circuiti di cui la gara fa parte e l’adesione al Race Cup Centro Italia sta portando nella cittadina campana anchebiker provenienti da fuori regione. La prova è anche tappa del Campania Challenge che raggruppa le principaliregionali e del neonato Trofeo ...

