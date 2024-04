“Grande Fratello” | la famosa coppia chiede una cifra choc per l’ospitata

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 2 aprile 2024) Personaggi Tv. Si è conclusa da una settimana l’ultima edizione del, e per i concorrenti è il momento di maggior popolarità per le loro rispettive carriere. Tutti i finalisti hanno rilasciato un’intervista a Verissimo, dove hanno raccontato il loro percorso nel reality e chiarito questioni in sospeso (com’è successo a Beatrice e Giuseppe). Nelle ultime ore, intanto, è emersa una clamorosa indiscrezione che porta la firma dell’esperto di gossip, Amedeo Venza. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Monia e Josh Rossetti, come li hanno beccati Leggi anche: Beatrice Luzzi svela il suo rapporto con Garibaldi dopo il “” Cos’ha detto Beatrice Luzzi su Giuseppe Garibaldi a “Verissimo” Perla è la vincitrice del, ma l’attenzione, oltre che ...