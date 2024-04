Graduatorie GPS 2024 | possono presentare domanda anche i docenti di ruolo

L’ Aggiornamento delle Graduatorie GPS si avvicina rapidamente, con l’apertura prevista nelle prossime settimane per il biennio 2024/25 e 2025/26 Un’Opportunità da Non Perdere: Aggiornamento ... (orizzontescuola)

GPS docenti 2024, chi era in graduatoria prima del 2020 e non ha più aggiornato la posizione dovrà fare adesso nuovo inserimento - Giorni di suspense per tutti gli aspiranti docenti che saranno interessati dall'aggiornamento delle GPS 2024/2026: a breve sarà pubblicata l'ordinanza ministeriale con le date per poter presentare dom ...orizzontescuola

Graduatorie docenti 2024, modifiche a tutto spiano | Senza questo documento non puoi più fare domanda - Rivoluzioni in atto in questo periodo per il mondo della scuola. Con le GPS da aggiornare a breve vi potrai accedere solo in questo modo. In queste ultime settimane, in Italia sono migliaia di docenti ...mondopalermo

Graduatorie GPS 2024: chi ha avuto “sanzioni” per abbandono servizio può reinserirsi, focus sui punteggi. LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI - Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le risposte alle vostre domande durante la puntata di Questio ...orizzontescuola