Governo | Renzi | ‘da italiano contento per querela Meloni a Canfora’

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Un professore, Luciano Canfora, ha detto che Giorgiaè ‘neonazista nell?animo’. Giorgiahato Canfora. Molti opinionisti hanno criticatoper questa scelta. Io sono all?opposizione del, sono all?opposizione dellae ritengo la sua squadra talvolta addirittura impresentabile. Ma sonoche Giorgiaquereli chi la definisce ‘neonazista’. Da, sarei amareggiato nell?ipotesi di una mancata. Perché essere un professore di sinistra non ti consente di definire neonazista chi non la pensa come te”. Lo scrive Matteonella Enews. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Basta vedere Instagram per capire che c’è qualcosa che non va: non c’è stato nessun hackeraggio ai danni dell’Italia, c’è solo qualche incapace a gestire i social della ... (calcioweb.eu)

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Un professore, Luciano Canfora, ha detto che Giorgia Meloni è 'neonazista nell'animo'. Giorgia Meloni ha querela to Canfora. Molti opinionisti hanno criticato Meloni per ... (liberoquotidiano)

"Lei è uno stupido". Quando D'Alema insultò Damilano nel 2017 - L'ex leader del Pds perse completamente le staffe quando il giornalista gli ricordò che aveva contribuito a fare cadere il Governo Prodi nel '98. Dopo qualche minuto arrivarono le scuse ...ilgiornale

SPILLO/ Se il New York Times tifa per le autonomie in Italia - Un articolo del New York Times, dedicato alla Provincia di Bolzano, potrebbe aver fatto fischiare le orecchie ai vertici del Partito democratico ...ilsussidiario

‘A politica è ‘nata cosa - con la reputazione di Renzi, il veto sulla sua persona. Insomma, parliamo uno che da Senatore fa il confeRenziere per il Governo saudita, dieci anni fa voleva fare la rivoluzione nel nome della nuova ...ntr24.tv