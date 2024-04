Google dovrà distruggere i dati privati raccolti nelle navigazioni in incognito

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) –ha accettato dio rendere anonimi miliardi di record didi navigazione webmentre gli utenti utilizzavano la modalità di navigazione privata "". Questa decisione emerge da una proposta di accordo per una class action, presentata lunedì, che impone anche adi divulgare in modo più dettagliato come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 suNews Nessun post correlato.