Google cancellerà i dati raccolti in incognito | ma non risarcirà gli utenti

Google cancellerà miliardi di dati degli utenti che navigano in "incognito": Per risolvere una causa intentata in California in cui l'azienda era accusata di tracciare le attività di milioni di persone anche quando usavano la modalità "privata" del browser ...

Google cancellerà miliardi di dati sulle attività dei propri utenti per risolvere una causa per violazione della privacy in California: Secondo una class action del 2020, l'azienda aveva tenuto traccia delle attività di milioni di utenti sul browser Google Chrome, anche quando questi avevano selezionato la modalità di navigazione ...