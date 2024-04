Google cancellerà i dati degli utenti in modalità Navigazione in incognito

(Di martedì 2 aprile 2024) Va verso la chiusura un'importante class action aperta contronel 2020. L'azienda era stata accusata di aver tracciato illecitamente iche utilizzavano laindiChrome. Per risolvere la questione, Big G ha deciso di eliminare iraccolti finora, ma non solo.

Wall Street: prosegue in calo (Dj - 1,2%), rimbalza Trump Media (+5,6%): Alphabet perde l'1,2%, dopo aver guadagnato ieri il 3%, grazie all'accordo trovato per chiudere una class action: Google cancellera' miliardi di dati relativi alle attivita' "in incognito" dei suoi ...

Google cancellerà i dati raccolti in segreto dalla Modalità Incognito: Che la Modalità Incognito di Google Chrome non renda davvero anonimi nel web, e soprattutto non serva a impedire che aziende come Google stessa raccolgano dati sugli utenti, non dovrebbe ormai essere più un mistero per nessuno.