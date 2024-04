Golf | il ranking in vista di Parigi 2024 | Manassero miglior azzurro

(Di martedì 2 aprile 2024) Continua a guadagnare posizioni, Matteo, non solo nella Race to Dubai, l’ordine di merito del DP World Tour, ma anche nelmondiale. Grazie alla quinta posizione ottenuta a New Delhi, nell’Hero Indian Open, l’è risalito dal 187° alla 173° posto, confermandosi come numero 1 delitaliano. A due mesi e mezzo dalla chiusura delle qualificazioni, l’ora può davvero sperare di strappare il pass olimpico. Dietro di lui, 242°, Guido Migliozzi, il quale, nell’official world, precede Francesco Molinari, solo 254°. A guidare la classifica mondiale è sempre Scottie Scheffler. L’americano, la scorsa domenica, ha sfiorato il terzo successo consecutivo sul PGA Tour chiudendo il Texas Children’ Houston Open al 2° posto alle spalle solo di Stephan Jaeger. ...

