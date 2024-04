Godzilla e Kong | il regista parla del prossimo film e del ruolo di Godzilla

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 2 aprile 2024) Adam Wingard ha le idee chiare: il sequel di– Il nuovo impero vedrà i riflettori puntati su. Durante un’intervista a IGN, ilha rivelato le proprie idee per un futuro sequel che darà alo stesso risalto dato anel MonsterVerse. “Ho sicuramente alcune idee su dove potrebbero andare“, ha dichiarato. “Se questoavrà successo, credo che ilsarà la versione diche abbiamo fatto con Il nuovo impero, approfondendo la sua storia“. L’ultimo capitolo, attualmente in sala, ha mandato i fan in fibrillazione, con incassi oltre le aspettative....