Glutensens innova l’agrifood tech

(Di martedì 2 aprile 2024), progetto nato con l’idea di garantire sicurezza alle persone affette da celiachia o da disturbi correlati al glutine,La celiachia è una patologia autoimmune scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Il glutine, un complesso proteico costituito da gliadine e glutenine, si trova in cereali quali frumento, farro, kamut, orzo e segale. In Italia, la celiachia è riconosciuta come malattia sociale, coinvolgendo circa l’1% della popolazione. Questa stima include solo i casi diagnosticati, escludendo coloro che, a causa dell’assenza di sintomi o di forme atipiche della malattia, non sono ancora stati identificati. La diagnosi tempestiva della celiachia è complessa, poiché i sintomi possono manifestarsi sia nell’infanzia che in età adulta. L’unico ...