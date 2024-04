Gli Stati Uniti invasi delle cicale | saranno migliaia di miliardi

(Di martedì 2 aprile 2024) Glisi preparano all’onedagli occhi rossi.didi esemplari sono attesi nelle prossime settimane nelle regioni orientali del Paese, dalla Louisiana al North Carolina e all’Illinois. Non sono considerate pericolose, ma molto, molto rumorose. Le covate interessate hanno vissuto sotto terra per 13 e 17 anni e verranno fuori per riprodursi, in genere...

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato l’aggiornamento 2.0.6 di PlayStation Portal , con i fan che hanno iniziato a condividere prontamente in rete delle segnalazioni che vogliono il ... (game-experience)

Un metodo per avere indicazioni abbastanza precise sulle preferenze (in alcuni casi, constatati i lunghi tempi di votazioni uniformi, in qualche modo sulle appartenenze) politiche degli Stati ... (ilgiornaleditalia)

fecondazione in vitro : una pratica a rischio negli Stati Uniti? La fecondazione in vitro torna al centro dell’attenzione in Alabama dopo una decisione della Corte Suprema locale. La vicenda mette in ... (newsnosh)

Quiet on set, il documentario che racconta gli abusi e il mobbing subito dai teen idol di Nickelodeon - Se ne parla molto sui social, anche se il doc non è ancora arrivato in Italia. Perché svela il mondo oscuro delle teen star fiorite sulla rete, da Ariana Grande a Victoria Justice, e gli abusi subiti ...cosmopolitan

Tutti i segreti per realizzare un perfetto smudged make-up - Il trucco messy e provocatorio popolarissimo negli anni Novanta e Duemila è tornato per dare un'alternativa ai clean look che dominano i social nel 2024 ...cosmopolitan

Inflazione rallenta in sei Stati tedeschi, suggerendo calo nazionale - BERLINO (Reuters) - I dati preliminari hanno mostrato un calo dell'inflazione in sei importanti Stati tedeschi a marzo, suggerendo che l'inflazione nazionale proseguirà la traiettoria discendente. Gli ...msn