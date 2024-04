Gli spazi infiniti della Cantabria e delle Asturie

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 aprile 2024) I pellegrini che per secoli hanno percorso il Cammino di Santiago sapevano che «Chi va a Santiago e non al Salvatore, visita il servo e non il Signore». Un detto che sottolineava l’importanza che la cattedrale del Salvatore di Oviedo aveva per l’arte e per la fede. Lì è conservato il Sudario che, secondo la tradizione, venne posto sul volto del Cristo morto: la capitale, punto di partenza del Cammino primitivo per Santiago, era per questo a sua volta meta di pellegrinaggi. Col tempo Oviedo venne soppiantata dalla cittadina galiziana, ma il suo fascino è ancora intatto. Oviedo, Piazza di Alfonso II il Casto e Cattedrale di San Salvador ©Ente Spagnolo del Turismo TurespañaFu capitale del regno, il cui territorio, situato nella parte nord occidentaleSpagna, è rimasto ...