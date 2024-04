Gli oltre 2mila detenuti all' estero di cui il Pd se ne frega

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) C'è un bel paesotto di italiani ospite nelle galere di mezzo mondo: ovvero 2.113all'. Anche se i dati aggiornati al 2014- ma non ufficiali - ipotizzano siano lievitati a 2.415 stando all'ultimo censimento della Farnesina. Si tratta di cittadini con passaporto italiano in attesa di giudizio o di estradizioni, già condannati e quindi destinati magari ad espiare la pena in qualità di ospiti delle altrui galere d'orltre confine. Prima il clamore di Chico Forti (in galera da 24 anni negli States e che prossimamente dovrebbe tornare in Italia), poi il caso di Ilaria Salis da1 anno nelle segrete ungheresi. In mezzo c'è un popolo di connazionali che soggiornano nelle carceri di tutti i continenti. (...)