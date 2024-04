Gli italiani più cresciuti di valore in stagione | Camarda e Cambiaso da urlo | solo un interista nella top 10

Era il 1990 quando Zucchero calcava il palco della Royal Albert Hall di Londra per aprire i concerti di Eric Clapton. Da allora Fornaciari ha girato il mondo con la sua musica, esibendosi in cinque ... (funweek)

La Pasqua è appena passata e si tirano le somme sulle spese degli italiani che hanno dovuto affrontare per le festività. Per il pranzo della Domenica Santa, gli italiani hanno pagato una media di 75 ... (ildifforme)

Quiet on set, il documentario che racconta gli abusi e il mobbing subito dai teen idol di Nickelodeon - Se ne parla molto sui social, anche se il doc non è ancora arrivato in Italia. Perché svela il mondo oscuro delle teen star fiorite sulla rete, da Ariana Grande a Victoria Justice, e gli abusi subiti ...cosmopolitan

Ia parla sempre più inglese: Usa-Gb firmano accordo sulla sicurezza - Roma, 2 apr. (askanews) – Nella geopolitica dell’Intelligenza artificiale (Ia), la tecnologia che secondo molti osservatori ridefinirà il futuro, il mondo anglosassone ha allungato il passo rispetto a ...askanews

L'agricoltura è sempre più smart - Se il mercato cresce, cambiano gli ambiti di investimento. Intanto la superficie italiana coltivata con tecnologie digitali sale al 9% del totale.linkedin