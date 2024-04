Giuseppe Roma Censis Il sociologo e urbanista Città sempre uguali Un’occasione persa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Ha modificato abitudini e comportamenti. Ma non è stato in grado di cambiare il volto delle nostre. Insomma, lo smart working, è stata l’ennesima occasione, a lungo direttore del, fondatore e segretario generale di RUR-Rete urbana delle rappresentanza, è rammaricato. "Abbiamo pensato che dopo il lockdown sarebbe cambiato tutto. Soprattutto quando abbiamo sperimentato che si poteva continuare a lavorare dalle nostre piccole case, stando in campagna o al mare. C’è stato anche chi aveva teorizzato la fine delle metropoli". E invece? "Le metropoli non sono affatto morte, anzi cresconodi più. E i borghi, per quanto si siano ripopolati, non sono ancora un’alternativa alla vita nelle ...