Giuseppe Ghidotti di Urgnano morto in moto a Miami | “Si era trasferito a novembre | viaggiare era il suo sogno”

(Di martedì 2 aprile 2024). Si era. “Era da tanto che voleva farlo,era il suo– racconta chi lo conosceva -. Era uno spirito libero”. Daa Barcellona, poie nel futuro chissà., 28 anni, stava cercando il suo posto nel mondo. Lo aveva trovato negli Usa, dove era partito con l’amico di una vita K.D. Aveva trovato lavoro: “Montava pannelli sui palazzi, così mi aveva detto l’ultima volta che ci siamo sentiti per messaggio – racconta Maurizio Foresti, ex collega alla Imequadri Duestelle a-. Si era licenziato un paio di anni fa. Ci era molto dispiaciuto, ma non potevamo tenerlo rinchiuso tra queste quattro mura. Dopo...

Urgnano, Giuseppe Ghidotti, 28 anni, morto a Miami in un incidente in moto. Gravissimo l'amico - Ancora pochi dettagli sulla tragedia, avvenuta il giorno di Pasquetta. La famiglia è in contatto con la Farnesina per il rientro della salma ...bergamo.corriere

La partita Avellino-Picerno di sabato 30 marzo in diretta: tripletta per Patierno, a segno anche Gori, Frascatore e Dall’Oglio - La partita Avellino-Picerno di sabato 30 marzo in diretta: tripletta per Patierno, a segno anche Gori, Frascatore e Dall'Oglio ...calciomagazine

Avellino-Picerno, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Scopri le probabili formazioni di Avellino-Picerno, gara valevole per il 34esimo turno del Girone C di Serie C ...irpiniaoggi