Giuntoli attivo | c’è già il sostituto di Manna! E la Juventus risponde con un altro blitz in casa Napoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 aprile 2024) Giornata a sorpresa sul fronte dirigenti tra. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l’accordo con Giovanniper la prossima stagione nel ruolo di direttore sportivo. L’attuale primo collaboratore di Cristianoha già dato l’ok al trasferimento in azzurro. La risposta dellaè stata immediata: secondo Sky Sportha scelto Stefano Stefanelli, dirigente del Pisa, per sostituire. A Torino potrebbe arrivare anche Giuseppe Pompilio del. Chi è Stefano Stefanelli Stefano Stefanelli è un dirigente classe 1979. Ex calciatore nel ruolo di attaccante, nel corso della carriera ha indossato tante maglie: Gubbio, Triestina, Sudtirol, Fano, Carpi, Riccione, Pistoiese, Jesina e ancora Fano. Nel 2016 ...