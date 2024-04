(Di martedì 2 aprile 2024)è noto per essere ildi, ma non solo. È un importante uomo d'affari e produttore cinematografico conosciuto. Chi è? Tutto suldisu Donne Magazine.

Chi è Giulio Violati , il marito di Maria Grazia Cucinotta ospite a Domenica In Giulio Violati è il marito di Maria Grazia Cucinotta , la nota attrice ospite della trasmissione di Rai 1 Domenica in, ... (tpi)

Si chiama Giulio Violati il marito di Maria Grazia Cucinotta . Giulio Violati è un imprenditore romano e i due si sono conosciuti verso la fine degli anni ’80 a una festa organizzata dall’amico in ... (metropolitanmagazine)

Maria Grazia Cucinotta a Domenica In: «Massimo Troisi mi ha cambiato la vita. Quest'anno sono 30 anni che...» - Maria Grazia Cucinotta è stata una delle ospiti del salotto Domenica In. L'attrice ha raccontato a Mara Venier il suo amore per il cinema e il successo arrivato grazie al suo ruolo ...leggo

Giulia Violati età, fidanzato, lavoro: chi è la figlia di Maria Grazia Cucinotta - Giulia Violati chi è la figlia di Maria Grazia Cucinotta. Giulia Violati età, fidanzato, lavoro e biografia della figlia di Maria Grazia Cucinotta ...spettacoloitaliano

Giulio Violati età, figli, lavoro e biografia: chi è il marito di Maria Grazia Cucinotta - Giulio Violati chi è il marito di Maria Grazia Cucinotta. Giulio Violati età, figli, lavoro e biografia del marito di Maria Grazia Cucinotta ...spettacoloitaliano