Giugliano | rissa con accoltellamento e spari | feriti due giovanissimi Quattro gli arresti

(Di martedì 2 aprile 2024) Scattano glidomiciliari pergiovani coinvolti nellascoppiata lo scorso giugno in centro ache vide fronteggiarsi due gruppi di ragazzi. Lo scorso 20 marzo il Gip del Tribunale di Napoli Nord, Pia Sordetti, ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per Domenico Pezzurro, 18 anni, il padre Gennaro Pezzurro, L'articolo Teleclubitalia.

Da Scampia a Giugliano per spacciare cocaina, bloccato in strada - Da Scampia a Giugliano per spacciare cocaina, bloccato in strada. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Luigi Mazzo ...internapoli

Giugliano, due giovani feriti in una rissa: quattro arresti - Quattro giovani sono finiti agli arresti domiciliari per un accoltellamento e per il ferimento con un'arma da fuoco avvenuti - nel giugno di un anno fa - nel territorio ...ilmattino

Giugliano, violenza domestica: arrestato 34enne a Varcaturo - Il suo alito dava senso a quella bottiglia di vino semivuota, la violenza una diretta emanazione di quella dipendenza ormai consolidata. Per un 34enne di Giugliano sono scattate le ...ilmattino