Giugliano | continuano controlli a tappeto della municipale

Giugliano, da 6 anni si ubriacava di continuo e picchiava la convivente: arrestato 34enne - Giugliano IN CAMPANIA – Il suo alito dava senso a quella bottiglia di vino semivuota, la violenza una diretta emanazione di quella dipendenza ormai consolidata. Per un 34enne di Giugliano sono ...ilmeridianonews

Catania – Giugliano, i tigrotti espugnano il Massimino! - In palio ci sono punti importanti, per gli uomini di Bertotto fondamentali in chiave play-off, mentre per i siciliani per allontanarsi dalla zona calda dei play-out.ilmeridianonews

Italia femminile: in 28 per le qualificazioni Euro25 - Visualizzazioni: 184 Italia: Soncin prepara la squadra che affronterà la corsa verso Euro 2025. Convocate 28 Azzurre per le gare con Paesi Bassi e Finlandia. Inizio raduno domenica. Infatti il 5 e il ...calciostyle