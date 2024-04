Giro d’Italia | modificato il percorso della tappa che si correrà in Toscana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Viareggio, 2 aprile 2024 - Novità per latuttadel prossimo, quella da Torre del Lago Puccini a Rapolano Terme, che è la frazione numero 6corsa rosa in programma per giovedì 9 maggio. Rispetto aloriginario che era stato stabilito dalla RCS Sport, sarà lunga 180 chilometri, tre in più del primo tracciato, con un finale più impegnativo per l’inserimento di una salita poco prima del traguardo di Rapolano Terme. Ma non è la sola novità e quindi percorriamo il nuovo itinerario scelto dagli organizzatori dopo gli ultimi sopraluoghi effettuatik nei giorni scorsi. Dopo la partenza da Torre del Lago in onore di Giacomo Puccini a 100 anni dalla morte del grande maestro, ci sarà l’ingresso in Provincia di Pisa con il passaggio da Migliarino Pisano, ...