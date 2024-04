Giro di vite nelle aree a rischio Arriva la telesorveglianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Obiettivo intercettare i fondi dal Ministero dell’Interno per potenziare il sistema di videosorveglianza in città che attualmente può contare su 163 telecamere, impianti il cui numero è stato incrementato negli ultimi anni. Nei giorni scorsi l’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo ha proposto nella seduta di giunta l’approvazione di una delibera nell’ambito del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, dove sono previste proprio nuove postazioni di videosorveglianza. Il progetto elaborato dagli uffici del comune prevede l’installazione di "occhi elettronici" per migliorare gli interventi di controllo del territorio in alcuni punti, sono gli assi viari Alfieri – Pirandello- Deledda , Marco Polo – Castelmorrone, il cavalcavia di via Monte Grappa, la rotatoria tra via Amendola – via del Chisso, l’incrocio semaforico tra viale Lombardia e viale Piemonte. L’attuazione del ...