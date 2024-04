(Di martedì 2 aprile 2024) Ildeisconfina in Francia nella sua seconda frazione. Si parte da Irun a Kanbo, Cambo-les-Bains in territorio transalpino, per 160 chilometri abbastanza mossi che potrebbero portare un po’ di scompiglio nel gruppo capitanato da Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe), primo leader della classifica dopo aver vinto la cronometro inaugurale.Si sconfina in territorio francese quasi subito e si arriva dopo nemmeno venti chilometri al primo e unico GPM di giornata, quello di Saint-Ignace (2,6 km al 5,9%). Poi si arriverà nella città del traguardo, dove è situato il primo traguardo volante. Da lì 110 chilometri zeppi di saliscendi che termineranno soltanto al traguardo, dove è situata una rampa di due chilometri in lieve salita. Può essere l’occasione per ladi ...

Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi (2 aprile): percorso, tv, orari, altimetria. Chance per gli uomini in fuga - Il Giro dei Paesi Baschi 2024 sconfina in Francia nella sua seconda frazione. Si parte da Irun a Kanbo, Cambo-les-Bains in territorio transalpino, per 160 chilometri abbastanza mossi che potrebbero po ...oasport

Personaggi in vacanza. Salvini in Giro al Forte. Panicucci e Panariello: prime prove d’estate - Daniela Santanchè e Ignazio La Russa al Twiga per l’opening stagionale. Tornata Mara Maionchi e anche stelle del panorama sportivo .lanazione

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi in DIRETTA: percorso adatto a spunti nel finale. Aggiornamenti dalle 14:30! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, breve corsa a tappe che si svolge nella caratte ...oasport