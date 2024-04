Giro dei Paesi Baschi 2024 | sprint vincente di Lapeira su Battistella Roglic resta leader

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Vittoria a sorpresa nella seconda tappa deldei. Il francese Paul(Decathlon-Ag2R La Mondiale) fa sua la nervosa frazione con arrivo a Kanbo, in territorio francese: una volata convulsa, in cui nella confusione generale viene fuori il transalpino avanti all’azzurro Samuele(Astana-Qazaqstan) in cui i migliori non sono riusciti ad emergere. Primoz(Bora-Hansgrohe) rimanedella generale avanti a Skjelmose ed Evenepoel. Frazione abbastanza mossa, su cui sono in cinque ad andarsene dopo soltanto sei chilometri di corsa in una frazione quasi tutta in territorio francese: Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos – BH), Xabier Mikel Azparren ...