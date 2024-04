GIOVANILI | giovedi’ a bologna Primavera alla sesta finale consecutiva di coppa Galloppa punta il Toro per riscrivere la storia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Apmento con la. È quello che vuole rendere unico la Fiorentina, che dopodomani a(alle ore 20.30) disputerà ladiItalia di categoria con l’obiettivo di impreziosire una stagione fin qui troppo altalenante, resa tuttavia magica dal raggiungimento dell’ultimo atto del torneo nazionale per il sesto anno di fila (con un bilancio, fin qui, di quattro successi e un ko, quello dello scorso anno a Salerno contro la Roma). Avversario di turno sarà il Torino, squadra che ha undici punti in più in classifica rispetto ai viola ma con il quale - nell’unico confronto andato in scena in questa stagione - non si è palesato un divario tecnico così netto (i granata, a novembre, si sono imposti 2-1 al termine di un match di campionato molto equilibrato). ...