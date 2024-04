Giovani ustionati al barbecue di Pasquetta | “bruciature anche su mani e viso | giovedì saranno operati”

RICORDO San Severo, la Folgore ricorda il Sergente Savatore Marracino caduto in Iraq - In tale occasione, l’Associazione HERRING ha donato dieci tablet all’istituto scolastico “De Amicis”, scuola frequentata da Salvatore, che ogni anno si adopera per tramandare ai Giovani alunni il ...statoquotidiano

Milazzo. 14enne ustionato durante grigliata, si indaga sulle cause - MILAZZO – Una grigliata di Pasquetta finita nel peggiore dei modi per un quattordicenne di Milazzo. Il giovane si trovava con amici nella zona di Ponente, nelle vicinanze dell’ex discoteca “Le Cupole” ...tempostretto

Catania, esplosione all’alba in un bar di viale Artale Alagona: il titolare è rimasto ustionato - Terrore all’alba di oggi a Catania lungo viale Artale Alagona dove i vigili del fuoco del comando di Catania sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un bar sito in una palazzina a tre livell ...corrieretneo