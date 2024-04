Giovani Perri morto a Pasqua | addio al comandante della Polizia Locale

(Di martedì 2 aprile 2024) Se n’è andato il giorno di. Aveva 50 anni appena Giovannidi Cernusco Lombardone. Lo ha portato via una brutta malattia. Era un agente di lungo corso e dal 2017 era stato nominato e poi sempre riconfermatodi Cernusco. Era laureato in Giurisprudenza, una laurea conseguita da adulto, a partire dal 2029, prima con la triennale, poi nel 2022 con la magistrale. Nel 2021 i colleghi lo avevano eletto pure presidente provinciale dell’Anvu, l’associazione nazionale professionale. Aveva prestato servizio pure a Cassago Brianza, a Brivio, oltre che nella Bergamasca. Colleghi, amministratori locali e ...

Addio al comandante della Locale. Giovani Perri aveva 50 anni - Il comandante della Polizia locale di Cernusco Lombardone, Giovanni Perri, è scomparso a soli 50 anni a causa di una malattia. Laureato in Giurisprudenza, era apprezzato per la sua professionalità e ...ilgiorno

Polizia Locale in lutto per la morte del 50enne Giovanni Perri - Polizia Locale in lutto per la morte di Giovanni Perri, comandante dei vigili di Cernusco Lombardone che si è spento domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, in seguito a una grave malattia che lo aveva ...bergamonews

Cernusco: buon viaggio per il Paradiso, comandante Perri - Articolo: Cernusco: è morto il comandante della polizia locale Giovanni PerriMessaggio: In riferimento all'articolo sulla morte del comandante della Polizia ...merateonline