Giornata mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo | la terapista | “La formazione dei docenti è carente | mancano continuità con terapia specialistica e supporto necessario”

In Italia un bambino su 77 ha un disturbo dello spettro autistico. Non sempre questi bambini ricevono una diagnosi precoce e questo non aiuta le famiglie a intervenire tempestivamente. Sacra ... (tg24.sky)

Martedì 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull'autismo, andrà in scena al Salone d'Onore del Coni una Giornata volta a promuovere un'ampia riflessione sul rapporto ... (iltempo)