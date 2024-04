Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo | al San Luca successo per l’evento Aba Music

Dal 2007, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha istituito, il 2 aprile, la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo . In occasione di questa Giornata , negli anni, FIA (Fondazione ... (iltempo)

In occasione della Giornata mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, l'intervista a Il Fatto Quotidiano di Barbara Di Marco, esperta terapista , offre uno spaccato vivido sulle sfide e le ... (orizzontescuola)

In Italia un bambino su 77 ha un disturbo dello spettro autistico. Non sempre questi bambini ricevono una diagnosi precoce e questo non aiuta le famiglie a intervenire tempestivamente. Sacra ... (tg24.sky)