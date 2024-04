(Di martedì 2 aprile 2024) ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla “per lasull’”. Pertanto, la facciata divieneta con il colore blu dalle ore 20 di questa sera, martedì 2 aprile, all’una di mercoledì 3 aprile. Intanto, in occasione delladellasull’, l’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato tutte le informazioni relative alle iniziative istituzionali e attività di ricerca sul sito dell’Osservatorio Nazionale. Grazie al lavoro dell’Osservatorio Nazionale, dei Centri clinici e della rete di pediatri afferenti al network NIDA sono stati aggiornati anche quest’anno i dati relativi ai disturbi del ...

Come ogni anno la Presidenza della Repubblica aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo La Presidenza della Repubblica , come ogni anno, aderisce alla “Giornata Mondiale ... (puntomagazine)

"Oggi, 2 aprile, è la Giornata internazionale per i Disturbi dello Spettro Autistico. Tante cose sono state fatte nel corso di questi anni ma tante ancora ne abbiamo da fare e da affrontare. Non solo ... (liberoquotidiano)

Caserta. «Oggi è la Giornata mondiale dell’ Autismo , un’occasione di confronto e di riflessione che deve coinvolgere tutte le istituzioni. La Regione Campania ha posto come stella polare della sua ... (casertanotizie)

Giornata mondiale autismo/ Dsa: diagnosi precoce e intervento personalizzato strategici per migliorare prognosi e qualità di vita - In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, la Sinpia, Società italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ribadisce l’importanza della diagnosi e del ...sanita24.ilsole24ore

Giornata mondiale consapevolezza autismo, Montecitorio si illumina di blu - ROMA - La Camera dei Deputati aderisce alla “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”. Pertanto, la facciata di Montecitorio viene illuminata ...lopinionista

In&Aut Festival 2024 a Palazzo Lombardia dal 17 al 19 maggio - Il programma prevede dibattiti, laboratori e iniziative culturali. "Nella Giornata mondiale sull'Autismo - hanno affermato il presidente Attilio Fontana e l'assessore alla Disabilità Elena Lucchini - ...ansa