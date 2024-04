“Giornata della vita nascente“ | L’Aquila sposa la battaglia contro il calo demografico lanciata da FdI

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 aprile 2024) Lunedì scorso la Fontana Luminosa delsi era illuminata di bianco – unico monumento in Italia – in occasione’, proposta nel 2019 da una rete di circa 40 associazioni cattoliche e antiabortiste per porre l’attenzione sulla “promozionee il sostegno alla genitorialità”. La richiesta di istituzione, contenuta in un disegno di legge presentato da Fratelli d’Italia, è stata sposta dal sindaco dePierluigi Biondi, tra i pochi eletti presenti al Senato nel 2022 in occasionepresentazione”. Ala celebrazione...