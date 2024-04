Giornata consapevolezza sull’autismo | Brunetta | “Ribadire i valori dell’inclusione e delle pari opportunità per tutti”

(Di martedì 2 aprile 2024) ROMA – “Lamondiale dellasia l’occasione perperda cui deriva la capacità di coesione di ogni collettività. È dovereistituzioni il massimo impegno per assicurare alle persone con autismo la piena integrazione sociale e lavorativa, il rispetto dei diritti, la non discriminazione”. Così il presidente del Cnel Renato(foto), ex ministro della pubblica amministrazione, che aggiunge: “Siamo chiamati ad aiutare coloro che sono afflitti da questa patologia e al tempo stesso aiutare i loro cari, troppo spesso lasciati soli. Vi è poi una grande sfida ...

Giornata mondiale dell'autismo, Schifani e Albano: "In Sicilia finanziati progetti di inclusione per oltre 8 milioni" - Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. "A questo scopo - ha aggiunto il governatore - abbiamo ...palermotoday

Giornata mondiale Autismo, Anief: “Necessaria inclusione piena. Passa anche per la stabilizzazione dei docenti di sostegno” - Il nome completo è Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo (WAAD dal nome inglese World Autism Awareness Day). Questo giorno sull’autismo è stato costituito nel 2007 dall’Assemblea ...orizzontescuola

Piazza Lincoln, la Cisl inaugura una panchina blu per l’inclusione - CATANIA – In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, la Cisl di Catania, insieme alla Federazione Fnp Pensionati e all’Associazione di volontariato Anteas, in ...newsicilia