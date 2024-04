(Di martedì 2 aprile 2024) Bologna, 2 aprile 2024 – Oggi in ocone dellamondiale della consapevolezza sull', le torri della Regionesi coloreranno di blu: un abbraccio simbolico rivolto a tutte le persone cone ai loro familiari. Sono 6.558 i bambini e gli adolescenti fino ai 18di età affetti da disturbi dello spettro autistico assistiti, nel 2023, dal servizio di Neuropsichiatria infantile e adolescenza (NPIA) in, e altri 1.194 adulti sono stati seguiti, nello stesso periodo, dai Centri di Salute mentale. L’e il colore blu Associata al colore blu dal 2007, anno della sua istituzione per volere delle Nazione Unite, laha l'obiettivo di ...

In Italia, dalle ultime stime, un 1 bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. Sono circa 500.000 le famiglie in Italia in cui è presente almeno ... (ilfogliettone)

Martedì 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull' autismo , andrà in scena al Salone d'Onore del Coni una Giornata volta a promuovere un'ampia riflessione sul rapporto ... (iltempo)

Giornata autismo, casi in aumento in Emilia Romagna: +314% in 12 anni - Oggi le torri di Bologna si coloreranno di blu. Di che disturbo si tratta, diagnosi e cure. I numeri, provincia per provincia, nella nostra regione ...ilrestodelcarlino

autismo: una Giornata per la sensibilizzazione e la consapevolezza - Dottoressa, negli ultimi anni si parla molto di autismo. Si tratta davvero di una condizione che conosciamo così bene “La clinica dell’autismo è nota da molto tempo. Già negli anni ’40 con Kanner e ...interris

Il 2 aprile la XVII Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo - Martedì 2 aprile 2024 si celebra la XVII Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite. La necessità di ...reggiotv