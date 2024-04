Giornata autismo | a Milano una stanza assistita per i bambini | cos’è e come funziona

(Di martedì 2 aprile 2024) Untecnologicamenteper l’osservazione deidurante il gioco consentirà una diagnosi precoce e una presa in carico tempestiva dei piccoli con disturbi dello spettro autistico (ASD). L'innovativo allestimento, annunciato dalla Fondazione Don Gnocchi oggi, nelladella consapevolezza sull', verrà inaugurato il 17 aprile presso l'Unità di Neuropsichiatria e riabilitazione dell'età evolutiva dell'IRCCS Santa Maria Nascente di. La, realizzata grazie al sostegno dell'Associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze onlus, consentirà l’osservazione delle attività di gioco e riabilitative in tempo reale.laGrazie alla presenza ...

Oggi è la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo . In Italia soffre di un disturbo dello spettro autistico un bambino su 77 nella fascia d'età compresa fra 7 e 9 anni e i maschi sono ...

autismo: al via la campagna di raccolta fondi #Sfidautismo24 - In Italia, dalle ultime stime, un 1 bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. Sono circa 500.000 le famiglie in Italia in cui è presente almeno ...

Vice Presidente del Senato Castellone - "Il 2 Aprile è la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Una Giornata che ci ricorda quanta strada abbiamo da fare per abbattere tutte le barriere sociali, culturali e politiche, che anc ...