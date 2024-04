Giochi di specchi nel Palazzo di Vetro Mosca difende Pyongyang e sé stessa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 aprile 2024) L’interdipendenza tra il conflitto in Ucraina e lo sviluppo militare della Corea del Nord, nonché la sua integrazione all’interno del “blocco revisionista”, continua a crescere in maniera costante col passare del tempo. L’ultimo passo di questo processo di crescita è avvenuto alla fine dello scorso marzo, non in Europa, né in Asia, ma in America. E nello specifico a New York, dentro ildi. Durante una riunione del Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite, la delegazione russa ha esercitato il proprio potere di veto per bloccare il rinnovo del mandato a un panel di esperti delle Nazioni Unite responsabile di controllare il rispetto delle sanzioni internazionali da parte della Corea del Nord delle sanzioni internazionali imposte nei suoi confronti quasi 20 anni fa per via dei suoi piani di sviluppo di armi nucleari e missili ...