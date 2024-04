(Di martedì 2 aprile 2024)di persone hanno resoo ina Tan Tan, ilgigante più anziano del, morto a 28 anni. I visitatori dello zoo Oji nella città di Kobe hanno deposto fiori in uno stand di fronte al recinto di Tan Tan. "Volevo ringraziare Tan Tan per essere venuto a Kobe e per avermi fatto sorridere", ha detto un visitatore all'emittentese NTV. La femmina diera arrivata dalla Cina nel 2000 ed è morta domenica.

Giappone, decine gli omaggi al panda Tan Tan: era il più vecchio del Paese - (LaPresse) decine di persone hanno reso omaggio in Giappone a Tan Tan, il panda gigante più anziano del Paese, morto a 28 anni. I visitatori ...stream24.ilsole24ore

Treno si ferma in stazione e non riparte, il macchinista: «Finito il mio orario di lavoro, vado via». decine di passeggeri rimasti a piedi - Il treno rimane fermo in stazione a 60 chilometri dalla destinazione e non riparte. Dopo un'ora di stop, i passeggeri scoprono cosa è successo. Il macchinista è andato ...ilgazzettino

Il ritorno alla campagna dei pensionati: a Vinci Carlo Bianchi esporta il suo olio in Giappone - “Vado in pensione ed apro un’azienda agricola”. E’ nelle campagne della Toscana la seconda vita dei pensionati. Non sono solo i giovani ad inseguire il ...gonews