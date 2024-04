Gianna Nannini le regala un uovo di Pasqua | la reazione di Mara Venier | cala il gelo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Nella puntatale di Domenica in, su Rai uno, ieri 31 marzo,ha esordito leggendo per il suo amato pubblico - e prima dell'intervista a- ha recitato una poesia in dialetto veneto. "Se io non recito questa poesia, per me non è", ha spiegato la conduttrice. Quindi si è schiarita la voce e ha cominciato a dire la poesia in dialetto veneto: "È, èche piacere che mi fa! Si mangia la focaccia e si beve il buon vino". Dopodichéha fatto entrare in studio. La quale, prima di cominciare la sua intervista e presentare il suo nalbum "Sei nell'anima" ha portato alla conduttrice un enorme ...