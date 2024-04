Già pronto un film Ma è un pesce d’aprile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Unsu Jannik Sinner. Un cast stellare per raccontare l’epopea di un giovane campione già idolo. Jannik interpretato nientemeno che dal divo del momento, Timothée Chalamet. Un regista importante come Giovanni Veronesi. Tutto bello, se non fosse che ieri, quando la notizia ha iniziato a circolare online (sul sito tennisitaliano.it), era il primo aprile. Quindi lo scoop era solo uno scherzo. Gli ingredienti c’erano tutti: il, “Jannik“, avrebbe dovuto essere presentato in anteprima alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Sceneggiatura di Giovanni Veronesi e del fratello Sandro con Paolo Cognetti. Nel cast Valeria Solarino (la fidanzata), Margherita Buy (la madre), persino David Lynch (il padre). Cameo di Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Produttore Domenico Procacci (che è pure editore di tennisitaliano.it). Ma nulla di tutto ciò è ...