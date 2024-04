Ghostbusters | Minaccia Glaciale | Finn Wolfhard ammette | “Gli originali erano meglio”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 2 aprile 2024), sottoposto al test della macchina della verità da Vanity Fair, ha ammesso che i filmdella saga didi quelli di cui lui è il protagonista,: Legacy (2021) e(in arrivo qui in Italia l’11 aprile). Nel format video a cui Vanity Fair a sottoposto diverse star, a– giovane attore conosciuto sia per Stranger Things che per i due adattamenti di IT – sono state poste diverse domande sulla sua vita e sulla sua carriera, costringendolo a dire la verità anche nelle situazioni più scomode. Una di queste è stata senza dubbio quella in cui l’intervistatrice gli ha chiesto: “Sei stato ...