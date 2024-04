Gf Vip | Guenda Goria svela il nome che lei e Mirko Gancitano hanno scelto per il bebè in arrivo

(Di martedì 2 aprile 2024) La gioia di diventare genitori è un momento unico nella vita di una coppia, e pere il suo compagnoquesto momento è ancora più speciale in quanto si apprestano ad accogliere il loro primo bambino.spiegato mesi fa che i medici avevano sentenziato che non sarebbe mai potuta diventare mamma. Fortunatamente non è stato così e laè attualmente alla fine del quinto mese di gravidanza e l’del piccolo è previsto per l’estate. Dopo aver mantenuto riservato ildel lorofinalmente deciso di condividerlo con il pubblico, durante una diretta televisiva con Caterina Balivo a La Volta Buona. L’emozione e la felicità ...

