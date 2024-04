Germania | ritirata la maglia numero 44 | “Ricorda le SS” Bild

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 aprile 2024) Secondo quanto riporta la, il4 e 44 delladella nazionale verràdal commercio. Infatti i numeri in questionino il simbolo delle SS, la tristemente nota organizzazione paramilitare del Terzo Reich di Adolf Hitler. In, il primo a sollevare le perplessità sul font dei numeri è stato lo storico Michael König, “che disse che il design della divisa era «molto discutibile»“. Le nuove maglie della Nazionale Laha chiesto allora informazioni alla Dfb, la Federcalcio tedesca: “La Dfb sta discutendo con ’11Teamsports’ per sviluppare un design alternativo per la tipografia delquattro e poi per adattarlo ufficialmente in coordinamento con la Uefa“. A sviluppare le maglie sono le stesse federazioni in ...