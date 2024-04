Germania | numeri di maglia ricordano simbolo delle SS | Adidas cambia il design del 44

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024)e la Federcalcio tedesca (Dfb) hanno deciso di intervenire dopo le forti critiche aldi alcune numerazionimaglie della nazionale per i prossimi Europei. Il numero 44, secondo molti, ricorderebbe le rune usate comeSs dell’epoca nazista. Già da ieri mattina non era più possibile personalizzare le maglie con il proprio nome e numero nel negozioe la Dfb ha interrotto la consegnacombinazioni ordinate con la 44 nel proprio negozio online. Secondo la Federcalcio, insieme a 11teamsports verrà ora sviluppato unalternativo per il numero 4. SportFace.