Germania | Adidas vieta il numero 44 sulla maglia | troppo simile al simbolo delle SS

(Di martedì 2 aprile 2024) I tifosi della Germani non potranno personalizzare ladella nazionale tedesca col44: è questo il nuovo divieto imposto da. Il motivo? Il 44 somiglia alrunico utilizzato dalle unita' nazisteSS durante la seconda guerra mondiale. Lo scrive il 'Guardian'. Le Schutzstaffel (SS), un'organizzazione paramilitare del Terzo Reich di Adolf Hitler, avevano il compito di portare a termine il genocidio degli ebrei in tutta Europa. Il campionato europeo quest'anno si svolgerà in, con partite che si terranno in 10 città diverse. Il Calcio d'inizio sarà il 14 giugno, quando i padroni di casa affronteranno la Scozia