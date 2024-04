Genoa Gilardino | i tifosi hanno paura

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 2 aprile 2024) Il pareggio con il Frosinone ha smorzato gli entusiasmi in casa rossoblu, soprattutto quelli di AlbertoQuale futuro per il? Il pareggio col Frosinone è un ulteriore punto per rafforzare la serenità. Ma ci sono ombre che non rassicurano i supporters del Grifone. Ne scrive primocanale.it., attento ai movimenti in casa rossoblu: «La