Gen V, il cast ricorda Chance Perdomo: "Il suo sorriso era contagioso" - Il comunicato è stato condiviso sui social media da membri del cast di Gen V come Maddie Phillips, Derek Luh, Asa Germann, Lizze Broadway, Sean Patrick Thomas e altri. Molti degli attori hanno incluso ...movieplayer

Gen V cast Issues Joint Statement For 'Dear Friend' Chance Perdomo: Will Be Deeply Missed - The cast of Gen V, who were about to start on their new season, has reacted jointly to Perdomo's death. Their statement recalled all the special moments they had shared with Perdomo together on set.msn

Chance Perdomo: il cast di Gen V piange la co-star - Il cast di Gen V ha condiviso una dichiarazione congiunta sui social media rendendo omaggio al loro defunto co-protagonista Chance Perdomo, ...cinefilos