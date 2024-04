Gemella siamese Abby Hensel ha sposato privatamente un veterano dell’esercito degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 2 aprile 2024), che si è imposta all’attenzioneamericani quando è apparsa all’Oprah Winfrey Show a metàanni Novanta insieme alla sorella Brittany, si è sposata! Secondo Today, che ha citato i registri pubblici, laè in realtà sposata da diversi anni. Continuate a leggere per saperne di più su, Brittany e l’ultimo arrivato nella loro famiglia, Josh Bowling.e Brittany sono nate il 7 marzo 1990 in Minnesota. Le due sorelle, note come gemelle congenite dicefalo, sono nate fuse insieme all’altezza del busto. Nonostante i genitori abbiano discusso la possibilità di separarle, hanno deciso di non farlo. All’epoca i medici consideravano l’intervento estremamente rischioso. Le due gemelle hanno il midollo ...