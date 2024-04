GE Aerospace va in borsa Per Procacci Avio Aero è un’opportunità anche per l’Italia

(Di martedì 2 aprile 2024) La quotazione indi GErappresenta una grande opportunità: poterci muovere in un’azienda completamente focalizzata sul settorenautico, che è da sempre la nostra identità. Ha commentato così l’amministratore delegato di, Riccardo, l’annuncio ufficiale di GE– parent company americana della società con sede a Roma – quale società quotata indipendente alladi New York ereditando il ticker “GE” dopo il completamento dello spin-off di GE Vernova, una decisione che segnala il focusspaziale intrapreso dal gruppo Usa. Come spiegato da H. Lawrence Culp Jr., presidente e ceo di GE: “Con il lancio delle tre ...

GE Aerospace annuncia il lancio come independent public company - GE Aerospace sarà quotata alla borsa di New York (NYSE) con il ticker “GE”. Oggi, 2 aprile 2024, alle 9:30 ET, GE Aerospace e GE Vernova suoneranno insieme la campana di apertura del NYSE. Il ...md80

In calo la borsa di New York, ridotte aspettative su taglio tassi - Wall Street si muove in netto calo dopo che gli investitori hanno ridotto le loro previsioni sui tagli dei tassi di interesse quest'anno dopo ...teleborsa

General Electric si divide in tre e in borsa fa scintille: Ge Vernova debutta al Nyse - Ora, è il momento del gran finale: General Electric lascia il passo a Ge Vernova, nel campo dell’energia, e a Ge Aerospace, il nuovo volto dell’ormai storica Ge. Queste tre società distinte, quotate ...firstonline.info