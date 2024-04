Gaza | uccisi 7 operatori di una Ong Netanyahu | «Colpiti involontariamente»|Wck e i 170 000 pasti caldi al giorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di martedì 2 aprile, in diretta. La ong World Central Kitchen annuncia la sospensione delle attività a. Usa: «Turbati dall'one dei 7, Israele indaghi»

“È stato un tragico caso in cui le nostre forze hanno colpito senza intenzione gente innocente nella Striscia”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu all’uscita dell’ospedale sui ... (ilfattoquotidiano)

Il governo britannico ha convoca to l' ambasciatore israeliano a Londra dopo l' uccisi one di 7 Volontari , fra cui tre cittadini britannici, colpiti a morte da un raid contro un convoglio dell'ong ... (quotidiano)

Secondo i medici di Gaza i cecchini israeliani prendono regolarmente di mira i bambini palestinesi - Secondo quanto raccontato da alcuni medici che in queste settimane hanno lavorato come volontari a Gaza per la popolazione, i bambini palestinesi sono ...fanpage

Come sarà Gaza fra un anno Un deserto senza palestinesi - È a nord di Gaza City, sul limite della zona-cuscinetto che protegge ... Quest’ultima non fatica a reclutare, troppi gli uccisi e troppo spietati i tormenti subiti perché la gioventù palestinese possa ...editorialedomani

La popolazione civile di Gaza arrabbiata per la morte dei volontari di WCK - "Ci aspettavamo molto dalla World Central Kitchen. Siamo tristi e arrabbiati che non potremo più ricevere un sostegno da loro".libero